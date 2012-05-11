Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Araç muayenede 'kart'lı dönem başlıyor

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, otobüs ve kamyonlar için 199,42 TL otomobiller için 148,68 TL olan araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Araç muayenede 'kart'lı dönem başlıyor

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, otobüs ve kamyonlar için 199,42 TL otomobiller için 148,68 TL olan araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

11 Mayıs 2012 Cuma 09:29
491 Okunma
Araç muayenede 'kart'lı dönem başlıyor
İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sadece peşin ödeme seçeneğinin olduğu araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla hizmet verilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.
Akşam'ın haberine göre, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun araç muayene istasyonlarındaki yoğunluğun nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 193 sabit ve 73 seyyar araç muayene istasyonu olduğunu kaydetti.
Yıldırım, 'Sabit istasyon bulunmayan yerlerde seyyar araç istasyonları ile hizmet verilmekte ve bu istasyonlarda 1940 teknik personel görev yapmakta olup, gerekli görülen istasyonlara personel takviyesi yapılmaktadır' bilgisini verdi.
Araç muayene istasyonlarında peşin ödemeyle işlem yapıldığını hatırlatan Yıldırım, otobüs ve kamyonlar için 199,42 TL otomobil, minibüs ve kamyonetler için 148,68 TL olan araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi için de çalışma yaptıklarını açıkladı.


Son Güncelleme: 11.05.2012 01:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ