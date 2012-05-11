Araç muayenede 'kart'lı dönem başlıyor

İSTANBUL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sadece peşin ödeme seçeneğinin olduğu araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla hizmet verilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.

Akşam'ın haberine göre, CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun araç muayene istasyonlarındaki yoğunluğun nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 193 sabit ve 73 seyyar araç muayene istasyonu olduğunu kaydetti.

Yıldırım, 'Sabit istasyon bulunmayan yerlerde seyyar araç istasyonları ile hizmet verilmekte ve bu istasyonlarda 1940 teknik personel görev yapmakta olup, gerekli görülen istasyonlara personel takviyesi yapılmaktadır' bilgisini verdi.

Araç muayene istasyonlarında peşin ödemeyle işlem yapıldığını hatırlatan Yıldırım, otobüs ve kamyonlar için 199,42 TL otomobil, minibüs ve kamyonetler için 148,68 TL olan araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi için de çalışma yaptıklarını açıkladı.







Son Güncelleme: 11.05.2012 01:30