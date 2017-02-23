Araç Kiralama Hizmetleri için Enterprise

Yaşam denen bu masalda herkes payına düşeni yaşıyor ve kimi zaman da o meşhur sözde olduğu gibi, hayat biz plan yaparken başımıza gelenler oluyor. O yüzden zamanının ne getireceğini bilemiyoruz. Örneğin çok acil bir iş toplantısına, hastaneye vb. yere yetişmemiz gerekirken aracımız arıza yapabiliyor ve biz bu durumda araç kiralama ve kiralık araç gibi hizmetlere gerek duyabiliyoruz.

Ama elbette tek neden değil, gideceğimiz yer için kendi aracımızın özellikleri uygun olmayabiliyor. Örneğin dağa çıkmak için spor araba yerine cip vari bir araca gereksinimimiz olabiliyor. Ya da hiç aracımız olmuyor, çok fazla misafirimiz geliyor ve biz özel araçlarla bölgemizde ufak bir gezi yapmak istiyoruz gibi pek çok neden bu hizmete gereksinim duymamıza neden olabiliyor.

Araç Kiralamadan Önce Bunlara Dikkat Edin

Sebebi ne olursa bu hizmet rastgele alınabilecek bir hizmet değil. O yüzden bazı temel noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte bu hizmet alınmadan önce bilinmesi gereken en önemli hususlar:

Ne tür bir araç istendiğine, ne amaçla kullanılacağına çok iyi bir biçimde karar verilmeli. Üstteki örnekten de görüleceği üzere eğer safari yapılacak ise kesinlikle dört çekişli araçlar tercih edilmeli. Kalabalık bir grup ise birden fazla araç kiralama yerine büyük araçlar seçilmeli ki çok daha ekonomik olunabilsin zira olayın ekonomik yönü de düşünülmeli.

Araç kiralama hizmetinin alınacağı firma iyice araştırmalı. Referanslarına bakılmalı, sizin gereksinimiz olan bir araç var mı, yok mu araştırılmalı yok ise fiyat çok uygun bile olsa uzak durulmalı. Bunun yanında firmanın size kiralama hizmeti boyunca ne tür hizmetler vereceği, ekstra avantajları iyice öğrenilmeli.

Aracın yaşına dikkat edilmeli. 10 yaşından büyük araçlar kimi problemler çıkaracağı için kesinlikle uzak durulmalı.

Araç kaç kilometre yapmış bu da bilinmeli. Evet siz bu aracı satın almıyorsunuz ama birkaç gün zorlu şartlarda bir yola çıkacak iseniz daha az kilometre yapan bir araç seçilmeli ki sizi zor durumda bırakmasın.

Eğer bu araç kış mevsiminde kiralanıyor ise aracın kış lastiği var mı, antifriz takılı mı vb soruların yanıtını alınmalı ve dahası bunların belgelenmesi istenmeli. Aynı şekilde kış bakımı yapıldığından da emin olunmalı.

Tüm bunların yanında araba kaza yapmış, yağı, suyu kontrol edilmiş mi bilmek sizin en doğal hakkınız. Yola çıktığınızda olmadık bir yerde sizi yarı yolda bırakır ise başınız bir hayli ağrıyabilir ve istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

Son olarak da günümüz insanın zekasının sınırları zorladığı göz önüne alınırsa çalıntı araba olunmadığından emin olunmalı. Bu konuda son yıllarda çıkan haberler göz ardı edilebilecek gibi değil zira.

Araç Kiralama Hizmeti Nereden Alınır?