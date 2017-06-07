Arabalı vapurda yeni dönem

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinlerinin kaldırdığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gidildiği belirtildi

Açıklamada, "Düzenlemeye göre, tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar." ifadeleri kullanıldı.