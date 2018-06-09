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Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

İDO'nun Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında, kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

İDO'nun Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında, kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

09 Haziran 2018 Cumartesi 11:06
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Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

İstanbul Deniz Otobüsleri . (İDO), Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde kredi kartıyla ödeme kabulüne başladı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor.

Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞİDOArabalı Vapur
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