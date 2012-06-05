Apartmanlarda ''sigara içilmez'' uyarısı

ANKARA

Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan yeni uygulamayla bazı apartmanlara ''Apartmanımızın ortak kullanıma açık hiçbir alanında sigara içilmez'' sloganlı stickerlar yapıştırdırıldı.

Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Ulusal Tütün Kontrol Programı Komitesi'nin alt çalışma grubu olan Sigara Dumanından Pasif Etkileniminin Önlenmesi Grubu'nca hazırlanan stickerlar, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bir apartmanın girişine yapıştırıldı.

Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Fatma Aygül, pilot olarak başlattıkları uygulamayı belediyeler ve Muhtarlar Federasyonu'nun da iş birliğiyle Türkiye geneline yaymayı düşündüklerini kaydetti.

Aparman sakini Naime Alimoğlu da apartmanda ortak alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi için her şeyi denediklerini belirterek, ''Ancak bunun önüne geçemedik. Yazılar koyduk, ikazlar ettik, en sonunda duman dedektörüyle yasanın uygulanmasını sağladık'' dedi.

Çinli apartman sakini Ying Ying Alimoğlu da sigara içilmesini istemediğini ifade ederek ''Sigara içilmesin, anneler ve çocuklar hep beraber sağlıklı yaşasın'' diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından stickerlar, apartmanın girişine yapıştırıldı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri etkinlikle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.