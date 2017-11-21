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APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı

Türkiye'nin dönem başkanlığında ilk kez toplanan APA 10. Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı

Türkiye'nin dönem başkanlığında ilk kez toplanan APA 10. Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

21 Kasım 2017 Salı 12:55
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APA 10. Genel Kurulu İstanbul'da başladı

Asya Parlamenter Asamblesi (APA10. Genel Kurulu, Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'a toplandı.

APA 10. Genel Kurulu, 2. APA Yürütme Kurulu Toplantısı ile başladı. Toplantıya Kamboçya Krallığı Milli Asamblesi Başkan Yardımcısı 2. Yürütme Kurulu Başkanı Nguon Nhel başkanlık etti.

Toplantıya, APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, APA Türk Grubu Üyesi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin de katıldı.

Gündemin kabulünün ardından, başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilen toplantıda, APA Genel Sekreteri Muhammed Reza Majidi konuşma yaptı.

Taslak raporların genel kurulda kabul edilmek üzere değerlendirilmesinden sonra, 2018'deki APA Başkan Yardımcısı adaylıkları teyit edilecek. 2020-2021'de APA'nın yeni başkan adaylıkları ile 10. APA Genel Kurulu'nun taslak gündemi değerlendirilecek.

Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

BM'den sonra dünyanın en önemli platformlarından biri

Kamboçya'da geçen yıl aralık yapılan toplantıda, BM'den sonra dünyanın en önemli platformlarından biri olan APA'nın 2017-2019 dönem başkanlığı Türkiye'ye geçti.

Türkiye'nin 20 yıldır üyesi olduğu APA'nın 42'si asil olmak üzere, 64 üyesi bulunuyor, 5 ülke ve teşkilat da gözlemci üye olarak toplantılara katılıyor. Gözlemci teşkilatlar Asya Kalkınma Bankası, İslam Örgütü Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası'ndan oluşuyor.

Türkiye'de toplam dört toplantı yapılacak. İstanbul'daki genel kurulun ardından, Antalya'da da genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca, sadece komisyon başkanlarının katılacağı biri Van'da diğeri de Ankara'da olmak üzere, iki toplantı daha yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Asya Parlamenter AsamblesiAPA
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