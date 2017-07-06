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"AP'nin kararı hükümsüzdür, geçersizdir"

Başbakan Yıldırım, Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararıyla ilgili, "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir." dedi.

"AP'nin kararı hükümsüzdür, geçersizdir"

Başbakan Yıldırım, Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararıyla ilgili, "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir." dedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 17:08
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"AP'nin kararı hükümsüzdür, geçersizdir"

Yıldırım, "Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir. O kararlar milletvekillerinin inisiyatifi ile oradaki grupların inisiyatifi ile konjonktürel şartlara göre alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz konu, Avrupa Birliği yönetim iradesinin düşüncesidir, Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin düşüncesidir, Avrupa Birliği üst yönetiminin düşüncesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır ve biz de ona göre kendi irademizi ortaya koyarız." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Avrupa Birliği'nin çeşitli konularda Türkiye'yi eleştirmek yerine bir de dönüp kendi içine bakması lazım. Kendi içlerinde neye bakacaklar? PKK bölücü terör örgütünün oradaki faaliyetlerinin niye bu kadar yaygınlaştığının, FETÖ'nün faaliyetlerine niye bu kadar kayıtsız kalındığının cevabını da bize vermeleri gerekiyor."

Başbakan Yıldırım: "(Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı) Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, her zaman gidecek bir başka yolu vardır, alternatifsiz değildir. Kaldı ki AB üyeliği, Türkiye'ye bir menfaat sağlarsa, AB'ye iki menfaat sağlar. Unutulmamalıdır ki AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak, herkesin sorumlu davranmasını ve buna göre gereğini yapmasını bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
APAPnin KararıPKK
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