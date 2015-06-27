Anzak Koyu'nda barış ve dostluk için yüzme etkinliği

ÇANAKKALE

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Nihat Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komitenin esas görevi olan milli etkinliklere ve olimpiyatlara sporcu götürmenin yanı sıra bir sivil toplum örgütü olarak da diğer sosyal meselelerle ilgili etkinlikler yapmak olduğunu söyledi.

Bu anlamda, 1915'te yaşanan Çanakkale Savaşları'nın, 2015 yılı içinde 100. yılına denk geldiğini ifade eden Usta, "Biz buna duyarsız kalamazdık. Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olarak buna katkı sağlamak için önemli bir organizasyon hazırladık. 1 Ağustos tarihinde, Anzak Koyu'nun 1915 metre açığından gemiden, uluslararası katılımlı bir yüzme etkinliği düzenliyoruz. Bu bir açık deniz yüzme etkinliği olacak. Bu etkinlikte hem 100. yılı anmak, hem de 1915'te yaşanan centilmenliği ve dostluğu ortaya koymaktır amacımız" diye konuştu.

"Onlara anı madalyası takacağız"

Usta, bu savaşta binlerce insanın hayatını kaybettiğini ancak çok büyük dostlukların ortaya çıktığını anlattı. Buna dayalı olarak TMOK'un, dostluk ve barış temasına vurgu yapacağını ancak bir yarış düzenlenmediğini ifade eden Usta, şöyle devam etti:

"Bu yüzme etkinliğinde katılımcılar bir gemiden suya atlayacak ve yüzerek karaya çıkacak. Anzak Koyu'na çıkan yüzücüleri sahilde biz topla tüfekle değil, kulaçlarımızı açarak bağrımıza basacağız ve onlara bu etkinliğe katıldıkları için birincilik, ikincilik yada üçüncülük madalyası vermeyeceğiz. Onlara anı madalyası takacağız. Çünkü katılımcılarımız dostluğa katkı yapıyorlar, barışa katkı yapıyorlar. Bu açıdan Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında çok önemli bir etkinlik gerçekleştirileceğini düşünüyoruz."

"Böyle hiçbir etkinliğimiz yok"

Bölgede uluslararası anlamda da ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirileceğini anımsatan Usta, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, geçmiş 100 yıla bakarsak açık denizde herhangi bir yarış ya da etkinlik yapılmadı. Böyle hiçbir etkinliğimiz yok kentte. Bu ilk olacaktır ancak tabii biz devam edeceğini umuyoruz. Çünkü gerçekten 100 yıl önce 1915'te yaşananları hatırlarsak birbirine 10-15 metre kadar yaklaşmış siperlerde birbirlerini öldürmeye çalışan insanlar vardı. Biz orada vatanımızı koruyorduk, onlar vatanımızı işgal etmeye çalışıyorlardı. Ama bu insanlar orada savaşı bile centilmenliğe uygun yapıyorlardı. Savaşta Ömer Çavuş, yaralı İngiliz askerini yaşatmak için beyaz bayrağı kaldırıp İngiliz askerlerinin bulunduğu siperlere bırakmıştır. O anı yaşayan tüm askerler donuk bir biçimde olayı izlemişlerdir. Ortada bu derece bir centilmenlik var."

Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından bine yakın katılımcının iştirak edeceğini dile getiren Usta, "Dünyaca önemli iki yüzücümüz de o gün etkinliğimizde olacak. Çanakkale Savaşları'na katılan ve sonrasında dost olan ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacak bu etkinlik. Tabii biz burada kendi vatanımızı savunduk dişimizle tırnağımızla. Ama şimdi savaş bitmiştir,dostluk ve barış zamanıdır. Bunun tadını çıkarmak lazım. Hatta savaşın iyi tarafı barışı, bize daha iyi anlatıyor" ifadelerini kullandı.