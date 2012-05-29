Antalya'da suç örgütüne yönelik operasyon

ANTALYA

Antalya'da aralarında mübaşir ve avukatların da bulunduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince bir suç örgütüne yönelik ''Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet'' iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan örgüt lideri R.E. ile eşi Y.E, Antalya Barosu'nda görevli avukatlar M.E.K. ve M.S, Antalya Adliyesi'nde görevli mübaşirler E.K, C.Ö. ve A.B. ile örgüt üyesi M.D, T.K, M.Ö, V.Ş.Ö. ve G.Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 kılıç, balta, 3 tabanca, jummer cihazı, telsiz, kelepçe ve kaşeler ele geçirildi. Öte yandan polis ekiplerinin şu ana kadar dolandırıldığı belirlenen 30 kişiye ulaştığı ifade edildi.