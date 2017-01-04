Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, büyüklüğü 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi.
Sarsıntının 44,36 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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