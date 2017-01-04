Antalya

'nın Kaş ilçesinde

4,1 büyüklüğünde

deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, büyüklüğü 4,1 olan deprem saat 03.08'de kaydedildi.

Sarsıntının 44,36 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AA