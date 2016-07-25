Antalya'da 14 gazeteci gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik operasyon kapsamında, gözaltına alınan gazeteci sayısı 14'e yükseldi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturma sürüyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ ile bağlantılı gazetecilere operasyon düzenleyen ekipler, kayyum atanmadan önce Zaman gazetesinin Antalya Bölge temsilciliği yapan Tuncer Çetinkaya, belediye meclisi üyesi Sıtkı Soydan ve kentte yerel bir haber sitesinin sahibi Olgun Matur'un da aralarında bulunduğu 14 gazeteci gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 5 kişinin daha arandığı öğrenildi.