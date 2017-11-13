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Antalya ve Muğla'da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Antalya ve Muğla çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Antalya ve Muğla'da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Antalya ve Muğla çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

13 Kasım 2017 Pazartesi 12:17
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Antalya ve Muğla'da çok kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise öğle saatlerinden sonra artarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuğlaçok Kuvvetli YağışKuvvetli YağışHava DurumuMeteoroloji
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