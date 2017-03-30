Antalya ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 15'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Dernek faaliyetleri adı altında terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettikleri, Güneydoğu illerindeki çukur kazma olaylarına erzak, giysi ve para desteği sağladıkları belirlenen aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 5'i kadın, 5'i öğrenci 18 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya merkez, Alanya ilçesi ve İzmir'de 16 ve 17 Mart tarihlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda örgütsel doküman ve bazı dijital veriler ele geçirilmişti.