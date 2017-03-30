Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89529
ALTIN
146.425
DOLAR
3.6406
STERLIN
4.5199
EURO
3.9121
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Nadal yarı finalde
Nadal yarı finalde
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde” var mısın?
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde”...

Antalya ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 15'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Antalya ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 15'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

30 Mart 2017 Perşembe 10:51
12 Okunma
Antalya ve İzmir'de PKK/KCK operasyonu

Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 15'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Dernek faaliyetleri adı altında terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettikleri, Güneydoğu illerindeki çukur kazma olaylarına erzak, giysi ve para desteği sağladıkları belirlenen aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 5'i kadın, 5'i öğrenci 18 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya merkez, Alanya ilçesi ve İzmir'de 16 ve 17 Mart tarihlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda örgütsel doküman ve bazı dijital veriler ele geçirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKKTerör örgütüne üye Olmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'deki kamplara sıcak yemek
Suriye'deki kamplara sıcak yemek
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Çaykur'a 1500 işçi alınacak
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı
Emniyetten okul çevrelerine denetim
Emniyetten okul çevrelerine denetim
Ülkemiz anayasa referandumuna giderken
Ülkemiz anayasa referandumuna giderken

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ