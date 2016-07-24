Antalya Vali Yardımcısı Çelik tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Vali Yardımcısı Bilal Çelik ve Serik Kaymakamı Rıfat Altan tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan ve FETÖ soruşturması kapsamında da gözaltına alınan Antalya Vali Yardımcısı Çelik ile Serik Kaymakamı Altan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan Çelik ve Altan, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Çelik ve Altan, tutuklandı.