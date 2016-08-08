Antalya Müze Müdürlüğünde

ANTALYA

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürlüğü için hazırlanan 2016 takviminde "15 Temmuz" tarihinin olmamasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, 6-7 Temmuz tarihli bazı gazetelerde çıkan haberler doğrultusunda, Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri hakkında idari soruşturma açıldığını belirterek, ayrıca baskıyı yapan firma ve grafikeri hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Antalya Müze Müdürlüğü için hazırlanan 2016 yılı masa takvimlerinde, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu tarih olan "15 Temmuz" gününün yerine "14 temmuz" yazıldığı ortaya çıkmıştı.