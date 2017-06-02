Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 26 gözaltı

FETÖ/PDY'ye (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında, "İslami gelenekleri Hıristiyanlaştırmaya yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulundukları" iddia edilen AKDİM (Antalya Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği) üyelerine yönelik Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ bağlantılı dernek üyelerine yönelik, Antalya, İstanbul, Adana ve Denizli'de 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda "himmet" adı altında örgüte verilen yardımları gösteren çok sayıda doküman ele geçirildi.
Şüpheliler Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kalan 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA