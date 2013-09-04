Antalya körfezinde fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, denizde fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Kaş arasında ve Antalya Körfezinde fırtına beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, denizde rüzgarın kuzeybatıdan 4 ile 6, Bodrum-Kaş arasında ve akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezinde 7 ile 8 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliği 2 ile 3 metre, yer yer 4 metreye çıkacağı, havanın açık, görüşün iyi olduğu bildirildi.

Hava sıcaklığında sahilde önemli bir değişik olmayacağı, iç kesimlerde ise sıcaklığın 2-5 derece arasında azalacağı belirtilen açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak eseceği ifade edildi.

