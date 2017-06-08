Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97852
ALTIN
146.215
DOLAR
3.5451
STERLIN
4.5841
EURO
3.9751
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:52
4 Okunma
Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün Antalya ve batısı (Konyaaltı, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı çevreleri) ile Burdur ve Isparta çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 milimetre) sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kısa süreli dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yaşanabilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiAntalyaBurdurIsparta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK hizmet dökümü nasıl alınır?
SGK hizmet dökümü nasıl alınır?
Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
FETÖ'cülere telsiz dağıtan eski general Bal hakim karşısında
FETÖ'cülere telsiz dağıtan eski general Bal hakim karşısında
'17 Aralık kumpası' davasında 5 sanığa yakalama kararı
'17 Aralık kumpası' davasında 5 sanığa yakalama kararı
Bolu Dağı tüneli iki hafta kapanıyor
Bolu Dağı tüneli iki hafta kapanıyor
Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...
Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ