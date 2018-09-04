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Antalya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekti

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'yı bu yılın ocak-ağustos döneminde 180 ülke ve özerk bölgeden 9 milyon 165 bin 352 kişi ziyaret etti.

Antalya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekti

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'yı bu yılın ocak-ağustos döneminde 180 ülke ve özerk bölgeden 9 milyon 165 bin 352 kişi ziyaret etti.

04 Eylül 2018 Salı 11:25
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Antalya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekti

Türk turizminin başkenti Antalya'ya bu yılın ocak-ağustos döneminde 180 ülke ve özerk bölgeden 9 milyon 165 bin 352 ziyaretçi geldi.

AA muhabirinin Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 8 ayında (ocak-ağustos) kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,28 artışla 9 milyon 165 bin 352 kişiye yükseldi. 2017 yılının 8 ayında Antalya'yı 7 milyon 144 bin 542 yabancı ziyaret etmişti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya Japonya'dan Rusya'ya, Fransa'dan İran'a, ABD'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Şili'ye, Hong Kong'tan Burkina Faso'ya kadar 180 ülke ve özerk bölgeden ziyaretçi geldi.

Ülke bazında incelendiğinde ziyaretçilerin yüzde 38,45'i Rusya'dan, yüzde 16,46'sı Almanya'dan, yüzde 6,14'ü Ukrayna'dan, yüzde 5,03'ü İngiltere'den, yüzde 3,31'i Hollanda'dan geldi.

Gelen ziyaretçi sayıları Rusya'dan 3 milyon 367 bin 152, Almanya'dan 1 milyon 441 bin 836, Ukrayna'dan 537 bin 705, İngiltere'den 440 bin 137, Hollanda'dan 289 bin 501 kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeleri 287 bin 455 ziyaretçi ile Polonya, 192 bin 472 kişiyle Kazakistan, 153 bin 190 kişi ile Romanya, 144 bin 596 kişiyle Belçika ve 135 bin 468 ziyaretçi ile Danimarka takip etti. Belarus, İsrail, Çekya (Çek Cumhuriyeti) ve İsveç de 100 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler arasında yer aldı.

Bu ülkeleri de sırasıyla Litvanya, Slovakya, Fransa, Norveç, Avusturya, İsviçre, Moldova, İran, Macaristan, Finlandiya, Ürdün, Sırbistan, Kosova, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Estonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Letonya, Makedonya, Bulgaristan, İtalya, Özbekistan, KKTC, Kırgızistan, Gürcistan, Cezayir, ABD, Slovenya, Fas, İrlanda, Suudi Arabistan, Mısır ve Hırvatistan takip etti.

Rusya'dan gelen ziyaretçi yüzde 24,03 arttı

Antalya'nın turizmdeki en önemli kaynak pazarı Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısı ocak-ağustos döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 24,03 arttı. İkinci önemli kaynak pazar Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30,22 artarken, üçüncü önemli pazar Ukrayna'dan gelenlerin sayısı ise yüzde 1,73 geriledi.

Ocak-ağustos döneminde İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 68,59, Hollanda'dan gelenlerin sayısı yüzde 47,07, Polonya'dan gelenlerin sayısı yüzde 149,50, Romanya'dan gelenlerin sayısı yüzde 65,85, Belçika'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 41,16, Danimarka'dan gelen misafir sayısı da yüzde 33,52 arttı.

Haritada bile zor bulunan ülkelerden ziyaretçi geldi

Antalya'nın ağırlıklı ziyaretçilerini Avrupa başta olmak üzere komşu ülkeler oluştururken, haritada bile zor bulunan ülke ve özerk bölgelerden de kente ziyaretçi geldi.

Ocak-ağustos döneminde, Güney Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Vanuatu'dan, Tuvalu'dan, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Solomon Adaları'ndan, İtalya yarımadasında küçük bir şehir devleti olan San Marino'dan, Papua Yeni Gine'den, Çin'e komşu Makau'dan, Gine Bissau'dan, Brunei'den ve Okyanusya'daki Batı Samoa'dan da kente ziyaretçiler geldi.

Madagaskar, Benin, Fiji, Grenada, Liberya, Moritanya, Şeyseller, Bahama, Botswana, Orta Afrika Cumhuriyeti, St. Vincent ve Grenad, Tonga, Belize, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), Namibya, Batı Samuo, Hong Kong, Kamboçya, Ruanda, Burkina Faso, Nijer, Cape Verde ve Gabon da 10 kişinin altında ziyaretçinin geldiği ülkeler ve özerk bölgeler arasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk TurizmiAntalya
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