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Antalya'daki FETÖ soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen birisi müezzin ve ebenin de arasında bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Antalya'daki FETÖ soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen birisi müezzin ve ebenin de arasında bulunduğu 8 kişiden 7'si tutuklandı.

07 Şubat 2017 Salı 10:45
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Antalya'daki FETÖ soruşturmasında 7 kişi tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan 7'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFETÖMüezzinTerör örgütü üyesi OlmakBylock
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