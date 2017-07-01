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Antalya'da sıcak havada kar keyfi

Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler sıfırın altında 2 derecede "Kar Dünyası"nda serinliyor.

Antalya'da sıcak havada kar keyfi

Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler sıfırın altında 2 derecede "Kar Dünyası"nda serinliyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:48
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Antalya'da sıcak havada kar keyfi

Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 2 derecedeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni gezerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı kentte, yerli ve yabancı turistler serinlemenin alternatif yollarından biri olan Kar Dünyası'na yoğun ilgi gösterdi. Bazı turistler ise önce kar dünyasında serinleyip daha sonra sonra havuzlara akın etti.

Kar Dünyası'nın sorumlusu Gizem Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki bin 500 metrekarelik alanda doğal kar bulunduğunu söyledi.

Çelik, Kar Dünyası'nda birçok obje bulunduğunu aktararak, "Çok çeşitli objeler, heykeller ve tasarımlar var, ziyaretçiler çok eğleniyor. Antalya'da hava çok sıcak olduğu için insanlar serinlemek ve eğlenmek için burayı tercih ediyor. Eksi 2 derecede zaman geçirmek yerli ve yabancı turistlere çok cazip geliyor." dedi.

Başta Rus ve Araplar olmak üzere birçok yerli ve yabancı turistin merkeze yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Çelik, çocuk ve yetişkin herkesin burada eğlendiğini belirtti. Çelik, havaların sıcak olması nedeniyle müzeye ilginin daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Tatil için Kırgızistan'dan gelen Begomka Suerkulova ise tatil için 3 kez Antalya'ya geldiğini ama Kar Dünyası'nı ilk defa gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve her fırsatta gelmeye çalıştığını anlatan Suerkulova, "Burası masal gibi ve çok güzel. İnsanlar burada Kar Dünyası'nın olduğunu bilse kesinlikle buradan çıkmazdı." dedi.

AA

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