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Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

30 Eylül 2018 Pazar 15:23
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Antalya'da sahillerde yoğunluk

"Turizmin başkenti" Antalya'da, güneşli günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 60, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte, bazı turistler ve vatandaşlar plajlarda zaman geçirdi. Tatilciler, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere plajlarda güneşlenip, denize girdi. 

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, Antalya'nın eylül ayı uzun yıllar sıcaklık ortalamasının 31 derece olduğunu, bugün ölçülen 27 derece sıcaklığın ekim ayı ortalaması olduğunu belirtti.

Nemden dolayı hissedilen sıcaklığın daha yüksek olduğunu ifade eden Öztürk, "Pazartesi gününden çarşamba gününe kadar bölgemizde yağış görünüyor. Perşembeden sonra ise yağışlar biterek hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar yükselecek." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Turizmin BaşkentiAntalyaSahillerde Yoğunluk
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