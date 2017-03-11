Antalya'da köpek ırkları yarışması

Uluslararası Irk Standartları (CACİB) Yarışması, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonunca (KIF) ve Kemer Belediyesinin desteğiyle Emir Ateş Arena Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan 620 köpek katıldı.

Yarışmada köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonunun (FCI) belirlediği standartlara göre değerlendirmelere tabi tutuldu.

KIF Başkanı Ümit Özkanal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla göre bu yıl yarışmaya daha fazla köpek katıldığını söyledi.

Kemer Belediyesinin yağış nedeniyle kendilerine kapalı bir ortam sağladığını belirten Özkanal, "Köpek sporlarının gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen yıl köpeklerdeki kalitenin arttığını görmekten mutluyuz. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Dereceye giren köpeklere kupanın verileceği yarışma, yarın sona erecek.