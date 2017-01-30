Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
85492
ALTIN
146.412
DOLAR
3.8251
STERLIN
4.7957
EURO
4.0909
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman
Kayseri’ye YHT müjdesi
Kayseri’ye YHT müjdesi

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 19 tutuklama

Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı tespit edilerek yakalanan 27 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 19 tutuklama

Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı tespit edilerek yakalanan 27 zanlıdan 19'u tutuklandı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:50
23 Okunma
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 19 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 27 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, çeşitli meslek gruplarından 27 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, 25 Kasım'daki operasyonda yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha sonra hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Antalya Defterdar Vekili B.A. da yer aldı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFETÖBylock
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'ye yeni 'FETÖ' delilleri gönderildi
ABD'ye yeni 'FETÖ' delilleri gönderildi
Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarrufu oyunu
Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarrufu oyunu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
FETÖ TSK'yı ülke adlarıyla şifrelemiş
FETÖ TSK'yı ülke adlarıyla şifrelemiş
Diyarbakır'da gürültü kirliliğiyle mücadele edilecek
Diyarbakır'da gürültü kirliliğiyle mücadele edilecek
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava başladı
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ