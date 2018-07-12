Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 zanlı yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramalarda, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.
AA