Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütü üyelerinin "hücre evleri"nde saklandıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik Antalya ve Denizli'de hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski emniyet mensuplarının yer aldığı 10 şüpheli ile şüphelileri gizlediği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada üç sahte nüfus cüzdanı, 67 bin 200 lira, 11 bin 629 dolar, 80 avro, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.