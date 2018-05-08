Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100600
ALTIN
180.577
DOLAR
4.2871
STERLİN
5.7918
EURO
5.0899
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı

Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Antalya'da FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 13 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Antalya'da FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 13 şüpheli "hücre evi"nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:25
0 Okunma
Antalya'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, terör örgütü üyelerinin "hücre evleri"nde saklandıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik Antalya ve Denizli'de hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında eski emniyet mensuplarının yer aldığı 10 şüpheli ile şüphelileri gizlediği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada üç sahte nüfus cüzdanı, 67 bin 200 lira, 11 bin 629 dolar, 80 avro, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ByLock'tan eyleme katılma talimatı almış
ByLock'tan eyleme katılma talimatı almış
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
"Terör örgütlerinin bulunduğu her yer hedefimizdir"
"Terör örgütlerinin bulunduğu her yer hedefimizdir"
Seyyar sandıkta 'kalıcı yatağa bağımlılar' oy kullanabilecek
Seyyar sandıkta 'kalıcı yatağa bağımlılar' oy kullanabilecek
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu
618 bin yaşlının yüzü gülecek
618 bin yaşlının yüzü gülecek
Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek
Doğu Anadolu'da sağanak etkisini sürdürecek
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası devam ediyor
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası devam ediyor
Sınır ötesindeki terör hedefleri vuruldu
Sınır ötesindeki terör hedefleri vuruldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ