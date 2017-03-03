Antalya'da FETÖ'den 21 tutuklama

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan, 21'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya ve Isparta'da FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, Serik Genç İşadamları Derneği üyesi 22 zanlı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

FETÖ'ye finans sağladıkları belirtilen zanlılardan 21'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.