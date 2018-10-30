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Antalya'da eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını yitirdi.

Antalya'da eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını yitirdi.

30 Ekim 2018 Salı 16:54
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Antalya'da eğitim uçağı düştü

ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı öldü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor." dedi. 

AA

Son Güncelleme: 30.10.2018 16:57
Anahtar Kelimeler:
ManavgatEğitim UçağıAntalya
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