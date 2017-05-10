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Antalya'da DEAŞ davasında karar

Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Adana'daki ABD Konsolosluğuna saldırı hazırlığında bulundukları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında karar verildi.

Antalya'da DEAŞ davasında karar

Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve Adana'daki ABD Konsolosluğuna saldırı hazırlığında bulundukları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında karar verildi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:18
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Antalya'da DEAŞ davasında karar

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkader Alaboud, Ömer Yiğit, Selahattin Bolandı ile tutuksuz yargılanan Emrullah Oğuz, Muştak Batan, Nurettin Algan, Yunus Karakoç, Emin Can Özdemir, Harun Uygur, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada son savunması alınan sanıklardan Suriye uyruklu Alaboud, terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmedi. Herhangi bir eylem hazırlığında olmadığını savunan Alaboud, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Bolandı da DEAŞ üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Alaboud'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan indirim uygulamaksızın 9 yıl, Bolandı ve Oğuz'a ise aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Yiğit de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından toplam 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Batan'a "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Antalya'da 2015 ve 2016'da farklı zamanlarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, Adana'daki ABD Konsolosluğuna eylem hazırlığında bulundukları iddiasıyla 9 kişi yakalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDeaşDEAŞ Davasında Karar
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