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Antalya'da balina kıyıya vurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 5 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.

Antalya'da balina kıyıya vurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 5 metre uzunluğundaki ölü balina kıyıya vurdu.

14 Kasım 2017 Salı 14:04
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Antalya'da balina kıyıya vurdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar, Çamyuva Mahallesi sahilinde fark ettikleri yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ölü balinayı yetkililere bildirdi. 

Zabıta ve jandarma ekipleri, olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Balinada yara izleri görüldü. 

Balinayı inceleyen Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Seda Başkaya, siyah renkteki balinanın, kuyruk uzunluğunun 100, sırt yüzgecinin 25 , yan yüzgeçlerin 45'er santimetre olduğunu söyledi. 

Akdeniz Üniversitesine götürüldü

Vinç yardımıyla kamyonete yüklenen balina, incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesine götürüldü. 

Vatandaşlar balinayla fotoğraf çektirdi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinanın fotoğraflarını incelediğini söyledi. 

Türkiye sularında balinaların zaman zaman görüldüğünü aktaran Gökoğlu, "Balinalar Doğu Akdeniz ekosistemine girdiklerinde beslenmeyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Besin problemi yaşadığı için ölmüş ve fırtınayla kıyıya vurmuş olabilir. Balina çok yıpranmış. Muhtemelen önce ölmüş. Akdeniz Atlas Okyanusu'nun bir uzantısı. Bu balinalar Batı Akdeniz'de sıkça görülüyor. Doğu Akdeniz'e nadir geliyorlar." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKemerBalina Kıyıya Vurdu
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