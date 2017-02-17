Antalya'da 2 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 akademisyenden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eski dekanı Z.S. ile eski öğretim üyeleri A.Y.G. ve M.C, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan A.Y.G. ve M.C. tutuklandı, Z.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen şüphelilerin, örgüte finans sağladıkları ve FETÖ'nün eğitim kurumlarıyla irtibatlı oldukları iddia edilmişti.