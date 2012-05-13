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Antakya'da "kardeşlik" kahvaltısı

Adalet Bakanı Ergin, farklı dinlere mensup kanaat önderleriyle Antakya'da kahvaltıda biraraya geldi.

Antakya'da "kardeşlik" kahvaltısı

Adalet Bakanı Ergin, farklı dinlere mensup kanaat önderleriyle Antakya'da kahvaltıda biraraya geldi.

13 Mayıs 2012 Pazar 16:06
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Antakya'da

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''Bu kardeşlik, dostluk hiç eksilmesin, bitmesin, azalmasın, hiçbir nifak tohumu, kötü girişim bu topraklarda yeşeremesin inşallah diye dua ediyorum'' dedi.

Bakan Ergin, Hatay Valiliği'nce restore edilen, ihtiyaç sahibi kadınların unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını öğrenip yaptıkları ürünleri satacağı eski Antakya evinde, farklı dinlere mensup kanaat önderleriyle kahvaltıda biraraya geldi.
Kahvaltıya, İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu, Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, Katolik Kilisesi ruhani lideri Domenico Bertogli, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Ergin, yaptığı konuşmada ''Şu masanın etrafından iki arkadaşımızı kaldırın, orası Antakya, Türkiye değil başka bir şey olur. O yüzden her birimiz bir diğerimizin kıymetini yokluğunda değil varlığında da biliriz. Bunu geçmişten bu yana bu şekilde teslim aldık ve evlatlarımıza bu şekilde teslim etmenin gayreti içerisindeyiz'' diye konuştu.
Kentin genetiğinde var olan bu kardeşliği, barışı daha da güçlendirerek kendinden sonraki nesillere emanet ederek taşıyacağını ifade eden Ergin, şunları kaydetti: 
''Bu mekan bugünkü toplantı için çok önemli ve anlamlı, bu birlikteliğimize şahadet ediyor. Bu mahallede daha önce Musevi vatandaşlar geçmişte Müslümanlarla, Hristiyanlarla bir arada komşu olarak yaşadı, ecdadımızdan teslim aldık buraları. Teslim aldığımızda mevcut halinden güzeldi. Süreç içerisinde yıprandı, bakımsız kaldı. Şimdi ecdadımıza  vefamızı ve bizden sonraki nesillere güvenimizi yerine getirmek üzere tekrar orijinal haline getirip bizden sonraki kuşaklara teslim edeceğiz inşallah."
Kahvaltıya katılan Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaati Başkanı Fadi Hurigil, Antakya'da yaşayanların bir diğerinin Hristiyan ya da Müslüman olduğunu bilmeden, bir arada huzur içerisinde, herkese örnek olacak şekilde yaşadığını söyledi.
Antakya Musevi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu da ibadet yerleri ayrı olsa da her zaman kardeş gibi olduklarını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 08:07
Anahtar Kelimeler:
Antakyada Kardeşlik Kahvaltısı
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