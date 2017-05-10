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Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !

Mimarisi ile hayran bırakan I. Mahmut'un 1741 yılında yaptırdığı Tarihi Cağaloğlu Hamamı’nda Anneler Günü nedeniyle tüm hizmetler hafta boyunca%50 indirimli olacak!

Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !

Mimarisi ile hayran bırakan I. Mahmut'un 1741 yılında yaptırdığı Tarihi Cağaloğlu Hamamı’nda Anneler Günü nedeniyle tüm hizmetler hafta boyunca%50 indirimli olacak!

10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:06
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Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !

İstanbul’un en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan Cağaloğlu Hamamı, Türk hamam geleneğini üç yüz yıldır başarıyla sürdürüyor.

Hamam, özellikle tarihi yarımadadaki eşsiz konumuyla şehrin stresinden uzaklaşmak ve keyifli saatler geçirmek isteyenler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Dünya Starlarının Tercihinden Tüm Annelere %50 İndirim Jesti

Aralarında Kate Moss, John Travolta, Indiana Jones, Omer Sheriff gibi dünya starlarının yanısıra Sertap Erener Eurovision klibinin yanısıra son döneme damgasını vuran Demet Akalın'ın Rakipsiz albümünden "Ah Ulan Sevda" şarkısının klibinin çekildiği Hamam; film, dizi, dergi ve çok sayıda reklam filmine de ev sahipliği yapıyor. New York Times'ın "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Yer" listesinde yer alan tek Türk Hamamı olma özelliğini taşıyor.

14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Hamam’da 13 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında 1 ay boyunca  haftasonu ve haftaiçi de kapsayan hafta boyunca annelere %50’lik indirim uygulanacak. Ayrıca şerbet ikramında da bulunulacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüI. MahmutCağaloğlu Hamamı
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