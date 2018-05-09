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ANNELER GÜNÜ’NDE MUTLU ET ONU SINGER’LE

Anneler Günü yaklaşıyor. Dikişin ustası SINGER, FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi ile şimdi anneleri teknoloji ve konforla tanıştırıyor. Ürün hafif olması, boyutları ve taşınabilir özelliği ile Anneler Günü için harika bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Elbise ve giysi dikenler için geliştirilen benzersiz SINGER Entegre Eşit Besleme Sistemi sayesinde de kalın kumaşlardan ince kumaşlara kadar her tür kumaş için hassas dikiş olanağı sağlıyor.

ANNELER GÜNÜ’NDE MUTLU ET ONU SINGER’LE

Anneler Günü yaklaşıyor. Dikişin ustası SINGER, FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi ile şimdi anneleri teknoloji ve konforla tanıştırıyor. Ürün hafif olması, boyutları ve taşınabilir özelliği ile Anneler Günü için harika bir hediye alternatifi olarak öne çıkıyor. Elbise ve giysi dikenler için geliştirilen benzersiz SINGER Entegre Eşit Besleme Sistemi sayesinde de kalın kumaşlardan ince kumaşlara kadar her tür kumaş için hassas dikiş olanağı sağlıyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:16
17 Okunma
ANNELER GÜNÜ’NDE MUTLU ET ONU SINGER’LE

Singer ile annelerin işi çok daha kolay…

Kompakt ve portatif dikiş makinesi hafifliğinde olan SINGER FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesi, kolayca taşınabiliyor ve muhafaza edilebiliyor. Mükemmel sonuçlu dikişler için geliştirilen Entegre Eşit Besleme Sistemi, üstten ve alttan eşit kumaş beslemesi sağlıyor. Bu sistem, kumaş katlarının kaymasını önleyerek, kumaş beslemesini üstten ve alttan mükemmel şekilde eşitliyor. Üstten çıkartılabilir masura özelliği sayesinde, iplik beslemesi kolay görünebilir masura kapağıyla kolayca takip edilebiliyor.

Dikiş dikmek artık çok daha kolay…

Başlat/Durdur tuşlu hız kontrolü de makinenin maksimum dikiş hızını istediğiniz şekilde ayarlayabilmenize yardımcı oluyor. Ürün, 70 dahili dikişle temel, esnek, dekoratif, aplike ve kapitone dikişler arasından seçim yapabilme özgürlüğü tanıyor. STAYBRIGHT LED lambalar, gölgeli alanları ortadan kaldırıyor ve dikiş alanınızın net bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Ürünün sağlam metal gövdesi ve paslanmaz çelik taban plakası, uzun kullanım ömrü ve dayanıklılığı da beraberinde getiriyor. Alt besleme - kapitone, düğme dikişi ve daha birçok dikiş için serbest hareketli dikiş özelliğine sahip olan ürün, kadınlara dikişte yardımcı olacak iğne paketi, masuralar, makara başlıkları, yedek makara pimi, makara pimi keçesi ve sert koruyucu kapak gibi aksesuarlarla birlikte satışa sunuluyor.

SINGER’in FEATHERWEIGHT C240 dikiş makinesini, anneniz için tüm SINGER bayilerinden ve www.singer.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. www.singer.com.tr adresinden vereceğiniz siparişlerde dikiş makineniz, 100 TL ve üzeri alışverişinizde sağlanan ücretsiz kargo avantajıyla ve en kısa sürede size ulaşıyor.  

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Anahtar Kelimeler:
SINGERDikişDikiş Makinesi
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