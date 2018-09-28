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Ankesör soruşturması darbecilerin savunmalarını çökertti

FETÖ'nün kripto yapılanmasının kullandığı "sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sisteminin" deşifre edilmesiyle örgüt üyesi olmadığını iddia eden darbe sanıklarının savunmaları çöktü.

Ankesör soruşturması darbecilerin savunmalarını çökertti

FETÖ'nün kripto yapılanmasının kullandığı "sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sisteminin" deşifre edilmesiyle örgüt üyesi olmadığını iddia eden darbe sanıklarının savunmaları çöktü.

28 Eylül 2018 Cuma 11:17
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Ankesör soruşturması darbecilerin savunmalarını çökertti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kripto yapılanmasının kullandığı ''sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sisteminin'' deşifre edilmesiyle örgüt üyesi olmadıklarını öne süren bazı darbe girişimi davası sanıklarının savunmaları çöktü.

Darbe girişimi sırasında MİT, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaylım ateşine tutan helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu Kara Havacılık Komutanlığı davası sanıklarından bir kısmının sabit telefonlardan mahrem imamlarla görüştükleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk duruşması 31 Temmuz 2017'de başlayan davanın 151 sanığından 21'inin sabit telefonlar aracılığıyla mahrem imamlardan talimat aldıkları belirlendi.

Mahrem imamlarla ankesör ve büfelerdeki sabit telefonlarla görüştükleri için sanıklar eski tuğgeneral İdris Feyzi Okan ile eski kara pilotlar albay Mustafa Çin, Mustafa Durmuş, Gökhan Lütfi Reyhan, Erdoğan Erdem, Uğur Kapan, Muzaffer Kartopu, yarbaylar Murat Bolat, Hakan Erol, Yücel Ersüren, Mehmet Demirhisar, binbaşılar Nuri Tuncel, Mehmet Barış Çayırlı, Ümran Taş, Emre Erkan, Sadullah Abra, Abdullah Ateştemur, Mehmet Şamcı, yüzbaşı Abdullah Ateştemur, teğmen Mustafa Özkardeşler ve astsubay Bilgin Kuğu hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılar, sabit hatlarla mahrem imamlarla görüşen sanıkların iletişim tespit bilgileri ile soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen mahrem imamların itiraflarının yer aldığı delilleri, söz konusu isimlerin yargılandığı Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Böylece hazırlık aşamasında ve mahkeme huzurundaki savunmalarında örgüt üyesi olmadıklarını iddia eden sanıkların beyanlarının gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Ankesördeki kritik isimler

''Sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemi'' ile FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenen sanıklar arasında yer alan eski tuğgeneral İdris Feyzi Okan ismi dikkati çekiyor.

Darbe girişiminden önce Kara Havacılık 1. Alay Komutanı olan Okan, 15 Temmuz'dan sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.

Kara Havacılık Komutanlığı soruşturması devam ettiği sırada ortaya çıkan yeni bilgi ve deliller sonucu FETÖ bağlantısı ortaya çıkan Okan, Kara Havacılık Okul Komutanı iken 20 Ocak 2017'de tutuklandı, meslekten ihraç edildi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı yerleşkesine ateş ettiği iddianamede yer alan pilotlardan eski yüzbaşı Sadullah Abra da sabit hattan mahrem imamlarla görüşen sanıklar arasında yer aldı.

Darbe faaliyetlerine destek vermek için Malatya'dan Ankara'ya Atak helikopteriyle gelen eski yarbay Hakan Erol ile iki sivilin şehit olduğu 47 kişinin yaralandığı Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT Uydu Haberleşme Merkezi'ne darbeci askerleri taşıyan eski pilotlar albay Erdoğan Erdem ile binbaşı Abdullah Ateştemur da ankesörden mahrem imamla görüştüğü belirlendi.

Sabit hattan örgütsel talimat alan diğer isimlerin de 15 Temmuz akşamı darbe girişimine destek verdikleri iddianamede detaylı olarak yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTürksat
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