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Ankaray'da gece mesaisi

Başkentlilere 23 yıldır hizmet veren ve günlük 110 bin yolcu taşıyarak ketin ulaşımına büyük katkı sağlayan Ankaray'da seferler tamamlandıktan sonra da çalışmalar devam ediyor.

Ankaray'da gece mesaisi

Başkentlilere 23 yıldır hizmet veren ve günlük 110 bin yolcu taşıyarak ketin ulaşımına büyük katkı sağlayan Ankaray'da seferler tamamlandıktan sonra da çalışmalar devam ediyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:14
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Ankaray'da gece mesaisi

Başkentin en işlek noktalarında hizmet vererek günlük 110 bin yolcu taşıyan Ankaray'da seferlerin tamamlanmasıyla göreve başlayan bakım onarım, kontrol ve temizlik işçileri, zamanla yarışarak vagon ve rayları yeni güne hazırlıyor.

Kentin trafik yükünü önemli ölçüde azaltan Ankaray, 23 yıldır Ankaralılara hizmet veriyor. 11 trenle Söğütözü'ndeki AŞTİ durağı ve Cebeci'deki Dikimevi durağı arasında ortalama aylık 3 milyon, günlük ise 110 bin kişiye hizmet sunan Ankaray hattında günde 180 sefer yapılıyor.

Gün boyu vatandaşın ulaşımına büyük katkı sağlayan Ankaray'da bakım onarım, kontrol ve temizlik çalışmaları ise seferin yapılmadığı gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Herkesin istirahate çekildiği gece saatlerinde çalışmaya başlayan işçiler, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki hatta eskiyen rayları keserek hızla yenisiyle değiştiriyor, gün boyu yolcu sirkülasyonu dolayısıyla oluşan kirliliği hummalı bir çalışmayla temizliyor.

Yolcuların güvenliği için seferler bittikten sonra depo alanına çekilen vagonları titiz bir şekilde kontrol eden işçiler, zamanla yarıştıkları gece saatlerinde işlerini tamamlayarak ilk seferin başlamasıyla mesailerini sonlandırıyor.

Enerji kesilince hummalı çalışma başlıyor

Ankaray hat bakım atölyesi sorumlusu Musa Şener, hatta gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 15 yıldan bu yana bakım atölyesinde görev yaptığını belirten Şener, gece vardiyasında enerji kesilip işletim durduktan sonra çalışmalara başladıklarını söyledi.

Periyodik bakımdan arıza gibi acil işlere gece saatlerinde odaklarını aktaran Şener, "Eğer bir arıza tespit etmişsek ekibimizle sabah test treni hatta çıkıncaya kadar bu arızayı gideriyoruz. Arıza büyükse yanımıza ekipman alarak çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

Ankaray hattındaki rayların değişim sürecine değinen Şener, gece 01.30'da hatta verilen enerjinin kesilmesiyle bakım bölgesi çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak ray bakım çalışmalarına başladıklarını, burada "ray kesme, kaynak ve temizlik" gibi işlemleri yaptıklarını anlatarak, "Hattaki rayların belirli aralıklarla ölçümlerini yapıyoruz. Aşınan rayları değiştiriyoruz. Hatta toplam 350 ray değişecek, bugüne kadar 60'a yakınını değiştirdik." diye konuştu.

Sabah 05.30'a kadar tüm çalışmaları tamamlayarak hattı hazır hale getirdiklerini ifade eden Şener, şöyle konuştu:

"Hattaki çalışmaların tamamlanmasının ardından özellikle bakım yapılan bölgede ve tüm hatta kontrolleri tek tek yapıyoruz. Enerji verilmesiyle trenlerin sefere başlamasından önce herhangi bir arıza yaşanmaması ve bunun tespiti için ilk olarak iki test treni hat boyunca giderek kontrolden geçiriliyor."

Ankaray'da 550 personel hizmet veriyor

Toplam 550 kişinin çalıştığı Ankaray işletmesinde seferlerin bitmesiyle 60 personel depolama sahasında gece mesaisine başlayarak sabah sefere çıkacak trenlerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İşçilerin temizlik ve bakımının ardından son kontrolleri yapılan trenler, mühendisler ve yetkili personelin de onayıyla seferlerine başlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AŞTİAnkaray
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