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Ankara'nın su sıkıntısı yok

ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, Ankara'ya su temin edilen barajları, Anadolu Ajansı ile birlikte havadan inceledi

Ankara'nın su sıkıntısı yok

ASKİ Genel Müdürü İrfan Kaya, Ankara'ya su temin edilen barajları, Anadolu Ajansı ile birlikte havadan inceledi

25 Mayıs 2012 Cuma 13:18
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Ankara'nın su sıkıntısı yok
ANKARA - Kaya, AA kameralarının da eşlik ettiği, helikopterle yapılan incelemede Kaya, barajların durumu ve doluluk oranlarına ilişkin bilgiler verdi.

İrfan Kaya, Ankara'ya su sağlayan 6 barajın derinliklerini, kaçak su girişi veya çıkışı ile havzada herhangi bir yapılaşma olup olmadığını tespit etmek amacıyla havadan kontrol ettiklerini belirterek, ''Şu anda barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 54. Bu da bizim 2 yılık suyumuz demektir'' diye konuştu.
Ankara'da önümüzdeki günlerde su sıkıntısı öngörülmediğini dile getiren İrfan Kaya, ''Yağışlar böyle devam ederse inşallah suyumuz bol ve yeterli olacaktır. Şu anda bugünkü rezerve göre, Ankara'nın 2 yıllık suyu mevcut demektir. Tabii yağışlarla daha fazla olabilir. Ancak önümüzdeki günlerde yağışlar azalırsa bir miktar suda azalma olacaktır. Ancak mevcut rezerv 2 yıla yeter'' dedi.
Şu anda, Kızılırmak'tan su alınmadığını ifade eden Kaya, ''2007 yılında, sadece 8 ay süreyle alınıp, harmanlanıp, arıtılıp ondan sonra verilmişti, ama şu anda buna gerek duymuyoruz. Çünkü suyumuz çok bol'' şeklinde konuştu.
Ankara'nın mevcut su ihtiyacını göz önüne alarak Elmadağ'da Kargalı bölgesinde bir yer altı barajı yaptıklarını hatırlatan Kaya, bunun şu anda Türkiye'de yapılan 3. yer altı barajı ve içme suyu alanında da tek barajı olduğuna dikkati çekti. Kaya, 2.5 milyon metreküp kapasiteye sahip barajı 3 ay içerisinde hizmete açmayı düşündüklerini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 05:19
Anahtar Kelimeler:
Su
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