Beyaza bürünen Ankara'nın güzel manzaralarını fotoğraflayan vatandaşlar, Seymenler Parkı, Kurtuluş Parkı ve Kuğulu Park başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki alanında yürüyüş yaparak ve kartopu oynayarak vakit geçirdi.
Öte yandan, gün boyu yağan karın trafiği olumsuz etkilememesi için ana arterlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'da vatandaşlar parklara akın etti
İstanbul'da yılbaşı önlemleri
'Uluslararası düzenin fiilen yıkılmasına...
FETÖ operasyonunda 8 akademisyen tutuklandı
Terör mağduru aileler yeni yıla umutla giriyor
DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Ensari öldürüldü
Kahraman'ın sağlık durumu normal seyrediyor
Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonunda 5 tutuklama
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!