Dün akşam saatlerinde başlayan

kar yağışı

, bugün de etkisini artırarak devam etti.

Beyaza bürünen Ankara'nın güzel manzaralarını fotoğraflayan vatandaşlar, Seymenler Parkı, Kurtuluş Parkı ve Kuğulu Park başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki alanında yürüyüş yaparak ve kartopu oynayarak vakit geçirdi.

Öte yandan, gün boyu yağan karın trafiği olumsuz etkilememesi için ana arterlerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

AA