Ankara'da 'okul' trafiğine önlem

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalacağı 19 Eylül günü araç trafiğinin her zamankinden daha yoğun olacağı düşüncesiyle bazı önlemler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait kamyon, iş makinesi gibi araçların sabah 06.00 ile 10.30 saatleri arasında trafiğe çıkarılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk gün okula gidişlerde servislerin hizmet vermediği, velilerin genellikle çocuklarını kendi imkanları ve özel araçlarıyla okula bırakmak zorunda kaldıkları hatırlatılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Trafiğe ek yük getirecek bu durumu bir nebze de olsa rahatlatmak amacıyla alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılan belediyeye veya belediyeye iş yapan taşeron firmalara ait ağır araçlar belirtilen saatlerde trafiğe sokulmayacak. Böylece eğitimin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi, trafiğin rahatlamasına katkı sağlamış olacak."