Memur-Sen ve Hak-İş'in de dahil olduğu platform, 24 Ağustos'ta Başkentte Sıhhiye Meydanı'nda "Mısır İçin Direniş, İnsanlık İçin Diriliş" mitingi düzenleyecek

ANKARA



Memur-Sen, Hak-İş, Mazlum-Der ve Anadolu Gençlik Derneği'nin birlikteliğindeki "Mazlum Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu"ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da demokrasi isteyen mazlum halka kurşun sıkan zalim darbe yönetimini protesto etmek ve katliamlara "dur" demek için sözkonusu platformun oluşturulduğu belirtildi.



Platformun, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Sıhhiye Meydanı'nda miting düzenleyeceği duyurularak, vatandaşlar Mısır'da insanlığın katledilmesine tepki göstermeye davet edildi.





AA