Ankara'da gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

ANKARA - Ankara'da terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturma savcısına ifade verdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi, tutuklanması istenen 7 kişiden 6'sını tutukladı, birini serbest bıraktı. Hakim, haklarında adli kontrol istenen 6 şüpheliden 5'ine ise haftada iki defa karakola imza verme şartı getirdi. Bir şüpheli ise koşulsuz serbest bırakıldı.