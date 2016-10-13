Ankara'da FETÖ soruşturması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerinin kendi aralarında haberleşmesini sağlayan "ByLock" uygulamasını cep telefonlarına yükledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli sayısı 121'e yükseldi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah erken saatlerde Ankara merkezli 13 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı arttı.

Ekiplerin dün akşam ve gece boyu çalışmasını sürdürmesi sonucu, 5 şüpheli daha yakalandı ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 121'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 215 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Zanlılardan 147'sinin emniyette görev yaptıkları dönemde, 4. sınıf ve alt rütbelerdeki amir kadrosunda bulunduğu kaydedilmişti.

Şüphelilerin, KHK ile emniyetten ilişiği kesilen ve MİT tarafından hazırlanan ilk listede yer aldıkları belirtilmişti.