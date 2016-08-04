Ankara'da 43 infaz koruma memuruna gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 43 infaz koruma memurudaha gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 43 infaz koruma memuru, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Aynı soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Sincan Ceza İnfaz Kurumuna düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 50 infaz koruma memuru gözaltına alınmıştı.
AA