Ankara'da 38 asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 49 askerden 38'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesi'ne getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan aralarında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli personel ve subayların da bulunduğu 49 asker, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.

Askerlerden 38'i çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemelerince tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.