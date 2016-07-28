Ankara'da 241 asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 243 askerden 241'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesi'ne getirilen, aralarında subayların da bulunduğu 243 askerin savcılık sorguları tamamlandı.
Şüphelilerin tamamı, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.
Askerlerden 241'i mahkemeler tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA