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Ankara'da 117 askere tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 asker daha tutuklandı.

Ankara'da 117 askere tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 asker daha tutuklandı.

29 Temmuz 2016 Cuma 09:20
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Ankara'da 117 askere tutuklama

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 117 asker daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen ve savcılık sorguları tamamlanan aralarında subayların da bulunduğu 158 askerden 157'si, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Bir asker ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Askerlerden 117'si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Zanlılardan 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 18 askerin işlemlerine yarın devam edileceği öğrenildi.

Tutuklanan askerler arasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından subayların da bulunduğu belirtildi. 

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 09:21
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAskerSulh Ceza Hakimlikleri
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