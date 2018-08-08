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Ankara ve İstanbul'a milli kriptolu telsiz sistemi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kuracak.

Ankara ve İstanbul'a milli kriptolu telsiz sistemi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kuracak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
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Ankara ve İstanbul'a milli kriptolu telsiz sistemi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio/ Sayısal Mobil Telsiz) Telsiz Sistemi kurulacak.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul'da il emniyet müdürlüklerinin sayısal, milli kriptolu ve güvenilir telsiz haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSB ile son teknolojilere sahip Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu sözleşmeyle Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve İstanbul'da uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması için Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kurulacak.

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İkinci fazda da 7 il için sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul'da kurulumun tamamlanmasıyla kurum, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.

Kurulacak ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile il emniyet müdürlükleri telsiz üzerinden veri hazırlayabilme kabiliyetine sahip olacak. Emniyet birimlerince araç ve personel takibi, veri tabanı sorgulama ve mesajlaşma uygulamalarıyla telsiz-telefon aramaları ve operatör konsolu kullanılacak.

Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen "Design Turkey İyi Tasarım" ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlarla karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 modeli el telsizinden de yararlanılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANMilli Kriptolu Telsiz Sistemi
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