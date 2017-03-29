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Ankara Valiliğinden 'Hayır bildirisi' açıklaması

Ankara Valiliği tarafından, Ulus Meydanı'nda bildiri dağıtanlara yönelik, güvenlik güçlerince "Hayır bildirisi dağıtamazsın." şeklinde ifadeler kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden 'Hayır bildirisi' açıklaması

Ankara Valiliği tarafından, Ulus Meydanı'nda bildiri dağıtanlara yönelik, güvenlik güçlerince "Hayır bildirisi dağıtamazsın." şeklinde ifadeler kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

29 Mart 2017 Çarşamba 16:07
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Ankara Valiliğinden 'Hayır bildirisi' açıklaması

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı basın organlarında, Başkentte "Hayır' bildirisi" dağıtanlara karşı polisin "Hayır bildirisi dağıtamazsın." şeklinde ifadeler kullandığına dair haber ve paylaşımlara yer verildiği belirtildi.

Altındağ ilçesi Ulus Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı etrafında, 24 Mart Cuma günü bildiri dağıtıldığı ihbarı üzerine, güvenlik güçlerinin belirtilen adrese gittiği ve bazı şahısların bildiri dağıttığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevliler tarafından, bildiri dağıtan şahıslara, YSK'nın 109 sayılı kararına istinaden bildiri dağıtamayacakları belirtilerek, bu etkinliklere son vermeleri istenmiştir ancak grubun içerisinde bulunan ve grupla birlikte hareket eden, TMMOB üyesi olduğu tespit edilen N.K.K. isimli şahıs, 'Bildiri dağıtamazsın, problem de yapamazsın, hayırı dağıtamazsın, evet dağıtacaksan dağıtabilirsin." şeklinde ifadeler kullanarak olayı provoke etmeye çalışmıştır. Söz konusu şahıs bu ifadeleri kullanırken yanında bulunan diğer şahıslar tarafından ifadeleri telefonla kaydedilmiştir."

Görüntülerin, sosyal medya, yazılı ve görsel yayın organlarında paylaşılarak, polis tarafından söylenmiş gibi gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Gerçeği yansıtmayan bu tür asılsız haberler, 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde, vatandaşlar arasında huzursuzluk çıkararak emniyet güçlerini yıpratmak amacı taşımaktadır." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiAnkaraUlus MeydanıHayır Bildirisi
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