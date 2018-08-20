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Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliğinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden 6 el ateş edildiği, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliğinden, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden 6 el ateş edildiği, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:19
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Ankara Valiliğinden açıklama

ANKARA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edildiği belirtildi. 

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiAçıklama
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