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Ankara Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Ankara Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

14 Haziran 2017 Çarşamba 14:33
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Ankara Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Yenimahalleİvedik Organize Sanayi BölgesiAnkara Sanayi Bölgesi
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