Ankara Sanayi Bölgesi'nde patlama

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
AA